Социолог назвала условие, при котором Порошенко победит во втором туре

На рейтингах Порошенко отразились коррупционные скандалы, отметила эксперт.

Во втором туре выборов президента Украины 2019 кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко победит, если большинство украинцев решит, что его конкурент Владимир Зеленский является неподходящей кандидатурой на этот пост.

Во втором туре выборы в Украине 2019 большинство избирателей будет голосовать не за какого-то кандидата, а против кого-то, рассказала социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина "Главреду".

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По словам собеседницы, чтобы победил Порошенко, "большинство граждан должно не столько чувствовать симпатию к нему, сколько решить, что Зеленский является неподходящим кандидатурой на пост президента".

"А чтобы победил Зеленский, большинство должно решить, что Порошенко является неподходящим кандидатурой", — отметила Бекешкина.

Социолог добавила, что коррупционные скандалы, и не только в оборонке, отразились на рейтингах нынешнего украинского лидера.

"Собственно, это основная причина, что действующий президент имеет настолько низкий рейтинг, несмотря на явные достижения во внешней политике страны", — заявила эксперт.

"Другое дело, что часть избирателей голосовала за Порошенко, несмотря на свое неприятие, поскольку это было голосование не столько за Порошенко, сколько против двух других кандидатов", — сказала она.

Как сообщал УНИАН, социолог пояснила, почему явка на выборах была не меньше 75%.