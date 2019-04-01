Социолог пояснила, почему явка на выборах была не меньше 75%

Эксперт полагает, что нужно считать только тех избирателей, которые сейчас реально находятся в стране.

Известный украинский социолог, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина высказала мнение, что явка на выборах в первом туре президента Украины существенно отличалась от озвученных ЦИК цифр.

Аналитик пояснила, что значительно количество избирателей постоянно находятся за пределами страны, поэтому, если считать процент от реального количества населения, то он будет гораздо выше, пишет "Главред".

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"Я думаю явка на выборах в первом туре была достаточно высокой, поскольку 63% мы считаем по отношению ко всему населению Украины (за исключением оккупированных территорий). Но мы не знаем, сколько миллионов наших граждан сейчас находятся на заработках за границу. Поэтому если посчитать тех, кто сейчас реально находится в Украине, то явка будет не менее 75%", - сказала Бекешкина.

Социолог констатировала, что не следует надеется на столь высокую явку во втором туре выборов по ряду ключевых причин.

"Явка во втором туре будет, конечно, меньше. Не все из тех, кто голосовал за других кандидатов, пойдут на выборы, а мобилизуются не столько противник, сколько противники: Зеленского с одной стороны, Порошенко - с другой", - подытожила она.