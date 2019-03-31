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Порошенко проголосовал на выборах президента Украины (фото, видео)

13:08, 31 марта 2019
Выборы 2019
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Петр Порошенко / фото REUTERS

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и детьми проголосовали на очередных президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко отдал свой голос на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве.

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Перед голосованием, отвечая на вопрос, чего он ждет от выборов, он сказал: «Победы Украины», а чуть позже добавил: «... и моей».

Уже после голосования Порошенко заявил: «Я голосовал за Украину, как и моя семья».

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #выборы президента Украины 2019#Петр Порошенкопогода в Киеве