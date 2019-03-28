В Раде ответили на появление в Госдуме проекта заявления о непризнании выборов в Украине

В России за несколько дней до президентских выборов в Украине фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления об их непризнании.

Российский политик Владимир Жириновский не сможет повлиять на проведение выборов президента Украины своими скандальными инициативами.

Читайте также"Деньги ждут свое время Ч": экс-СБУшник рассказал, как за два дня до выборов активизируется подкупе избирателей

Об этом заявил внефракционный народный депутат Украины Виктор Чумак, комментируя зарегистрированный в Госдуме РФ законопроект Жириновского о непризнании результатов выборов в Украине, передает «Обозреватель».

"В России могут регистрировать что угодно. Могут зарегистрировать непризнание государства Украина, непризнание США как субъекта международного права. У них такие странные вещи бывают, как непризнание любви и возможности иметь детей за какую-то другую ориентацию. Но это все равно не исчезает. Это объективная реальность без России", – отметил нардеп.

"Будет или не будет представление от Жириновского – от этого объект того, что он хочет изменить, абсолютно не изменится", – добавил Чумак.

Как сообщал УНИАН, в России за несколько дней до президентских выборов в Украине фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления об их непризнании.

В заявлении указано, что выборы в Украине состоялись якобы с применением "грязных избирательных технологий", что является "грубым нарушением международно-правовых принципов и норм, которые лежат в основе организации и проведения демократических выборов".