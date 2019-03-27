Выборы в Украине еще не состоялись, а в Госдуме уже появился проект заявления об их непризнании

В заявлении указано, что выборы в Украине состоялись якобы с применением "грязных избирательных технологий".

В Госдуме России зарегистрирован проект заявления о непризнании президентских выборов в Украине.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, проект внесен фракцией ЛДПР.

В заявлении указано, что выборы в Украине прошли якобы с применением "грязных избирательных технологий", что является "грубым нарушением международно-правовых принципов и норм, лежащих в основе организации и проведения демократических выборов".

Заявляется, что проведение в Украине "честной и политически ответственной избирательной кампании невозможно", особенно в условиях "поощрения западными спонсорами антироссийской политики".

"Депутаты Государственной думы решительно осуждают деструктивные действия украинских властей в ходе проведения выборов президента Украины, заявляют, что в таких условиях данные выборы не могут быть признаны действительными, состоявшимися и легитимными, и выражают надежду на скорейшее прекращение деятельности незаконного режима в Украине", говорится в проекте.