Гриценко назвал кандидата на пост премьера в случае победы

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко сообщил, кто займет ключевые посты при его президентстве.

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал имя будущего главы правительства в случае победы на выборах 2019 года - новым премьером будет Андрей Садовый.

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Об этом Гриценко сообщил на своей странице в Facebook. "Меня часто спрашивали, кого на посту президента Украины я хотел бы видеть премьер-министром. Это Андрей Иванович Садовый", - заявил кандидат.

"Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономку, социальную сферу, знает, что "болит" у людей. У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте", - добавил он.

Ранее Гриценко заявил, что в случае победы на выборах президента Украины он назначит на должность главы МИД Светлану Залищук, Минобороны возглавит Иван Апаршин, Нацбанк - Александр Савченко, СБУ - Виктор Трепак, а на должность генпрокурора - Давида Сакварелидзе.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.