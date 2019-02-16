Глава МИД Павел Климкин убежден, что того, кто будет пытаться вести дела с Россией на ее условиях, «сразу же или на следующий день выбросят из окна».

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что после выборов внешнеполитический вектор Украины не изменится.

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Об этом он сказал во время панельной дискуссии "Украина 2019 - выбор будущего" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в которой также принимал участие специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

Сначала Волкер обратил внимание, что в Украине некоторые кандидаты в президенты произносят заявления, противоречащие международным обязательствам государства, хотя они могут положительно восприниматься обществом, в частности, о прекращении сотрудничества с Международным валютным фондом или невозможности увеличения цен на газ.

"Реальность заключается в том, что Украина нуждается в МВФ, нуждается в международной поддержке", - заявил Волкер, но добавил, что самое важное, чтобы выборы в Украине прошли свободно и справедливо.

Климкина попросили прокомментировать эти слова спецпредставителя США.

Так, глава МИД Украины выразил мнение, что президентская избирательная кампания в Украине, а также последующие - парламентская и местные - очень важны.

"Я бы вообще не переживал относительно внешней политике и нашего направления. Того, кто будет пытаться вести дела с Россией на условиях России, сразу же или, возможно, на следующий день выбросят из окна. Надеюсь, не в буквальном смысле, но буквально тоже", - заявил Климкин.

При этом он обратил внимание на важность борьбы с коррупцией.

"Коррупция не является гибридной формой ведения войны Путина. Это наша гибридная неудача", - убежден Климкин.

По его словам, результаты следующих выборов должны способствовать полной реорганизации Украины из постсоветской реальности в новую реальность.

Также министр предположил, что Украина является единственной страной в Европе, в которой внешняя политика до сих пор имеет важное значение из-за войны с Россией.

"Мое мнение заключается в том, что любой, без преувеличения, любой, кто будет заниматься внешней политикой в будущем, будет абсолютно бессильным вести дела с Россией на условиях России", - подчеркнул Климкин.