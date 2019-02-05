Порошенко прикажет пограничникам не пускать наблюдателей от РФ в Украину

Ранее Центральная избирательная комиссия ликвидировала все избирательные участки на территории Российской Федерации.

Президент Украины Петр Порошенко обещает отдать приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.

Об этом глава государства сообщил во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от РФ - УНИАН). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен», - заявил он.

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Напомним, Верховная Рада Украины установила, что президентские выборы состоятся 31 марта 2019 (31 декабря началась президентская избирательная компания). Парламентские выборы должны состояться в октябре.

Ранее Центральная избирательная комиссия ликвидировала все избирательные участки на территории Российской Федерации.

Отметим, что глава МИД Павел Климкин ранее предупредил, что Украина не намерена принимать заявки от российских наблюдателей ОБСЕ на выборах.