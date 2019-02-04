Верховной Раде предложили не допустить российских наблюдателей на выборы в Украине

Спикер парламента Андрей Парубий надеется, что в ближайшее время будет рассмотрен законопроект о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине.

В Верховной Раде в понедельник, 4 февраля, зарегистрирован законопроект №9524 о внесении изменений в некоторые законы Украины о наблюдении за избирательным процесом в Украине.

Как сообщила на странице в Facebook одна из соавторов документа Ирина Геращенко, в тексте законопроекта говорится о невозможности участия наблюдателей из России в украинских президентских и парламентских выборах.

"На согласительном совете призвала коллег, чтобы ВР поддержала позицию украинской дипломатии, и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", - говорится в сообщении.

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что в ближайшее время будет рассмотрен законопроект о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Хочу поблагодарить за инициативу Ирину Луценко, и я думаю, что комитет его безотлагательно рассмотрит, и мы в ближайшее время можем его рассмотреть, чтобы не допустить каких-либо механизмов влияния Российской Федерации на украинские выборы", - отметил Парубий.

Он также добавил, что, по его мнению, "здесь спрятана главная угроза для выборов".

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что наблюдателям из Российской Федерации, которая организовали незаконные выборы в оккупированном Крыму и на Донбассе, нечего делать на выборах президента Украины.