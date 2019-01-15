К выборам в Украине привлекут 850 наблюдателей ОБСЕ

В Министерстве внутренних дел Украины обещают содействовать работе наблюдателей на нынешних выборах президента.

Во время президентских выборов в Украину приедут около 850 наблюдателей ОБСЕ.

Об этом во вторник, 15 января, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook.

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Отмечается, что в МВД создали специальную рабочую группу для эффективного сотрудничества и обеспечения общественной безопасности во время избирательного процесса.

Также в МВД пообещали обеспечить безопасность представителей ОБСЕ.

"Мы готовы оказать полноценное содействие для работы наблюдателей ОБСЕ. У нас уже работает координационный штаб МВД Украины, областные штабы в процессе создания, и мы делаем все для того, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и в соответствии с европейскими стандартами", - отметил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

Глава МВД Украины Арсен Аваков также подчеркнул, что все кандидаты получат защиту.

"На совещании МВД с участием члена ЦИК, Гражданской сети ОПОРА, членов коллегии МВД и руководства НПУ, согласовали механизмы обеспечения публичной безопасности и законности выборов. Будем действовать скоординированно и решительно. Все кандидаты получат защиту, а не преференции!" - написал Аваков.