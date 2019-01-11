Постпред России при ОБСЕ назвал "дискриминацией" недопуск российских наблюдателей на выборы в Украине

По его словам, директор БДИПЧ ОБСЕ в письме главе украинского МИД назвала недопустимой его просьбу о недопуске наблюдателей из РФ на выборы в Украине.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал «дискриминационной мерой» недопуск российских наблюдателей на выборы в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе видео-моста Москва-Вена.

«Это еще одна скандальная история, дискриминационная мера с явным политическим подтекстом», - заявил Лукашевич.

По его словам, директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир в письме главе украинского МИД Павлу Климкину назвала недопустимой его просьбу о недопуске наблюдателей из РФ на выборы в Украине.

«Глава БДИПЧ уже отреагировала своим письмом на письмо Климкина, сказала, что это недопустимая вещь и они будут продолжать линию на регистрацию всех желающих, тем более что официально БДИПЧ приглашал все государства-участники командировать своих экспертов, специалистов для участия в этой миссии, без всяких ограничений», - сказал Лукашевич.

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Как сообщал УНИАН, 9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы.

«Учитывая то, какой шум вызвало решение ЦИК закрыть избирательные участки в РФ, должен кое-что добавить к этой дискуссии. Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине. Среди других вполне стандартных вещей заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей», - отметил Климкин.

Министр добавил, что считает это необходимым, "когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта".

27 декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия ликвидировала 5 зарубежных избирательных участков, образованных при украинских дипучреждениях в РФ.

При этом ЦИК изменила границы избирательных участков, созданных при посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, расширив регионами РФ, которые были закреплены за ликвидированными участками.