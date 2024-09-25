По словам Александра Виндмана, победа Трампа может настроить Киев на поддержку своей обороны.

Вероятная победа Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре не будет означать поражение Украины в войне. Об этом в своей статье для Foreign Affairs пишет подполковник армии США в отставке и бывший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александр Виндман.

По его словам, чтобы закончить войну как можно быстрее и на выгодных для Киева условиях, Украине нужно будет снова пойти в наступление в 2025 году. При этом для этого Киеву нужна поддержка Запада, а "способность и готовность Запада помочь будет зависеть от результатов президентских выборов в США. А вот если бы Харрис победила, ее администрация по крайней мере продолжила бы политику администрации Байдена по поддержке Украины, считает военный:

Оценивая состояние войны через три года, новая администрация Харрис могла бы определить, что для оказания давления на президента России Владимира Путина и прекращения конфликта нужна более существенная поддержка украинских военных усилий

При этом, по его мнению, другой результат выборов в США был бы чрезвычайно опасным для Украины, поскольку бывший президент Дональд Трамп и его напарник, сенатор от штата Огайо Вэнс возглавили бы изоляционистскую администрацию, которая прекратила бы любую поддержку США для Украины, отошла бы от европейской безопасности и сделала дружеские шаги к России и другим авторитарным странам, одновременно демонстрируя враждебность к НАТО и другим "традиционным союзникам".

"В этих обстоятельствах остальные партнеры Киева смогут оказать помощь, достаточную для поддержки обороны страны, ограничивая российские силы медленными, постепенными достижениями. В худшем случае отрыв США от Украины и Европы может привести к перерастанию войны в более широкий конфликт. ... Хотя перспективы Украины на решающий военный успех уменьшились бы даже в случае победы Трампа, шаги, которые Брюссель и Киев делают сегодня, могут смягчить этот удар", - говорится в статье.

По мнению эксперта, в случае победы Трампа и возвращения США к изоляционизму, шаги, которые Киев делает сейчас, чтобы подготовиться к летнему наступлению, могут по крайней мере настроить украинскую армию на поддержку своей обороны и продолжать истощать Россию в течение следующего года.

"Но если Харрис победит и сохранит или даже расширит поддержку США, Украина может стремиться достичь значительных военных достижений до конца 2025 года. ... Приведет ли следующий этап военной кампании Украины к прочной позиции за столом переговоров с Путиным или к войне, которая застряла в истощении или даже к опасной эскалации, в конце концов может зависеть от выбора американских избирателей в ноябре", - резюмирует Виндман.

Выборы президента США - последние новости

Бывший президент США Дональд Трамп предрек начало Третьей мировой войны, если Камала Харрис победит на выборах нового главы Белого дома. По его словам, Харрис в случае победы не сможет остановить начало глобального конфликта.

Ранее УНИАН сообщал, что Харрис значительно опережает экс-президента США в сборе средств на кампанию. Так, координированные усилия кампании Харрис в августе составили 361 миллион долларов, тогда как сборы кампании экс-президента США составили 130 миллионов долларов.

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