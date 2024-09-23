Бывший президент США Дональд Трамп, который не будет баллотироваться на выборах 2028 года, заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис не может "ответить на самые простые вопросы", из-за чего есть риск того, что она "не способна ничего сделать для остановки мирового конфликта".
"Как она может представлять нас в деле по остановке Третьей мировой войны? Ответ прост, она не может", - написал он в Truth Social.
Экс-глава Белого дома отметил, что мир сейчас является очень опасным местом.
"Камала (и Джо!) не в состоянии ответить даже на самые простые вопросы. Это БЕЗУМНО!", - утверждает Трамп.
Выборы в США - последние новости
Президентские выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее УНИАН сообщал, что Дженнифер Лопес и Мерил Стрип поддержали Камалу Харрис. Они сделали это публично и теперь видно, насколько сильно растет звездная команда поддержки кандидата от демократов.
Кроме того, Харрис серьезно опережает экс-президента США в сборе средств на выборы. Если Харрис для компании собрала 361 млн долларов финансовой поддержки, то Трамп — в три раза меньше, 130 миллионов долларов.