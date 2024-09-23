Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис при победе на выборах США не сможет остановить начало глобального конфликта.

Бывший президент США Дональд Трамп, который не будет баллотироваться на выборах 2028 года, заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис не может "ответить на самые простые вопросы", из-за чего есть риск того, что она "не способна ничего сделать для остановки мирового конфликта".

"Как она может представлять нас в деле по остановке Третьей мировой войны? Ответ прост, она не может", - написал он в Truth Social.

Экс-глава Белого дома отметил, что мир сейчас является очень опасным местом.

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"Камала (и Джо!) не в состоянии ответить даже на самые простые вопросы. Это БЕЗУМНО!", - утверждает Трамп.

Выборы в США - последние новости

Президентские выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Дженнифер Лопес и Мерил Стрип поддержали Камалу Харрис. Они сделали это публично и теперь видно, насколько сильно растет звездная команда поддержки кандидата от демократов.

Кроме того, Харрис серьезно опережает экс-президента США в сборе средств на выборы. Если Харрис для компании собрала 361 млн долларов финансовой поддержки, то Трамп — в три раза меньше, 130 миллионов долларов.

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