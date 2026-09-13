Мишенью мог быть дипломатический поезд: в УЗ раскрыли детали атаки возле границы с Польшей

В компании призвали пассажиров четко и без промедления выполнять все указания железнодорожников по безопасности.

Утром 13 сентября российский дрон атаковал локомотив на станции Ягодин у польской границы. О подробностях атаки вечером сообщила "Укрзализныця".

В компании рассказали, что незадолго до удара по локомотиву на украинско-польской границе стоял дипломатический поезд. Среди его пассажиров были, в частности, советники по вопросам безопасности нескольких стран ЕС и бывшие европейские лидеры, в том числе экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Между тем в другом поезде, находившемся на этой же станции непосредственно во время атаки, ехал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Реактивный дрон обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы, и, как сообщается, сигнал об эвакуации из поезда пассажиры получили буквально за 15 минут до удара.

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"Вполне вероятно, что целью этого российского дрона мог быть и дипломатический поезд, который отправился со станции раньше предусмотренного для него времени в рамках пересмотра графиков движения поездов в режиме реального времени из-за постоянной угрозы российских ударов", – добавили в "Укрзализныце".

Отмечается, что расписание движения поездов постоянно корректируется в зависимости от того, какие пути остаются доступными, а какие заблокированы из-за обстрелов.

В "Укрзализныце" также призвали пассажиров четко и без промедления выполнять все указания железнодорожников по безопасности.

Что известно об атаке

Напомним, дрон попал в поезд на Волыни, в 2 км от границы с Польшей. Глава "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что Россия уже вторые сутки подряд непрерывно наносит удары по железнодорожной инфраструктуре, в частности по депо, станциям и подвижному составу. Он добавил, что в результате этой атаки никто не пострадал.

Из-за российских атак поезда в Украине опаздывают на 18 часов. Больше всего задерживается поезд №773/774 Конотоп-Жмеринка: +18 часов 20 минут. Еще несколько рейсов задерживаются на 9–10 часов, десятки других – на 2–6 часов.

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