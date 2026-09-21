'Жёлтая' тревога не гарантирует движение поезда: в 'Укрзализныце' объяснили важный нюанс

Поезд могут остановить, если мониторинговые группы зафиксируют непосредственную угрозу.

"Укрзализныця" объяснила, что во время "желтого" уровня воздушной тревоги поезда могут продолжать движение, однако при непосредственной угрозе конкретному поезду его могут остановить, сообщила пресс-служба перевозчика в сети Threads.

""Желтый" уровень означает, что движение поездов и посадка/высадка могут продолжаться. Но это не означает, что при любых обстоятельствах поезд не будет останавливаться", – сообщили в УЗ.

В пресс-службе компании объяснили, что в случае фиксации мониторинговыми группами "Укрзализныци" непосредственной угрозы для конкретного поезда решение о продолжении движения, его остановки или перемещения пассажиров в безопасное место принимаются отдельно, с учетом оперативной ситуации. В УЗ подчеркнули, что уровень угрозы не отменяет реагирование на конкретную воздушную цель.

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"Если существует непосредственная опасность для людей, мы действуем в соответствии с ней. Безопасность пассажиров здесь всегда на первом месте", – добавили в пресс-службе перевозчика.

Российские атаки на украинские поезда – последние новости

На прошлой неделе премьер-министр Сергей Корецкий объявил о новых правилах работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Тогда он заявил, что при желтом уровне угрозы поезда будут ходить по расписанию, будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. При этом при красном уровне посадка пассажиров и отправление поездов будут приостанавливаться, а люди будут направляться в укрытия.

Газета Politico писала, что Россия все чаще атакует пассажирские поезда в Украине с помощью реактивных дронов. Это создает угрозу для железнодорожной сети, которая имеет критическое значение для экономики страны, военной логистики и перемещения людей.

Так, 16 сентября Россия трижды нанесла удары по пассажирскому поезду "Киев – Николаев". Мониторинговая команда "Укрзализныци" тогда своевременно отдала приказ об эвакуации локомотивной и поездной бригад, а также пассажиров, поэтому все остались целы. 13 сентября РФ нанесла удар по пассажирскому поезду в паре километров от польской границы.

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