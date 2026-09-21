'Жёлтая' тревога не гарантирует движение поезда: в 'Укрзализныце' объяснили важный нюанс

"Укрзализныця" объяснила, что во время "желтого" уровня воздушной тревоги поезда могут продолжать движение, однако при непосредственной угрозе конкретному поезду его могут остановить, сообщила пресс-служба перевозчика в сети Threads.
""Желтый" уровень означает, что движение поездов и посадка/высадка могут продолжаться. Но это не означает, что при любых обстоятельствах поезд не будет останавливаться", – сообщили в УЗ.
В пресс-службе компании объяснили, что в случае фиксации мониторинговыми группами "Укрзализныци" непосредственной угрозы для конкретного поезда решение о продолжении движения, его остановки или перемещения пассажиров в безопасное место принимаются отдельно, с учетом оперативной ситуации. В УЗ подчеркнули, что уровень угрозы не отменяет реагирование на конкретную воздушную цель.
"Если существует непосредственная опасность для людей, мы действуем в соответствии с ней. Безопасность пассажиров здесь всегда на первом месте", – добавили в пресс-службе перевозчика.
Российские атаки на украинские поезда – последние новости
На прошлой неделе премьер-министр Сергей Корецкий объявил о новых правилах работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Тогда он заявил, что при желтом уровне угрозы поезда будут ходить по расписанию, будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. При этом при красном уровне посадка пассажиров и отправление поездов будут приостанавливаться, а люди будут направляться в укрытия.
Газета Politico писала, что Россия все чаще атакует пассажирские поезда в Украине с помощью реактивных дронов. Это создает угрозу для железнодорожной сети, которая имеет критическое значение для экономики страны, военной логистики и перемещения людей.
Так, 16 сентября Россия трижды нанесла удары по пассажирскому поезду "Киев – Николаев". Мониторинговая команда "Укрзализныци" тогда своевременно отдала приказ об эвакуации локомотивной и поездной бригад, а также пассажиров, поэтому все остались целы. 13 сентября РФ нанесла удар по пассажирскому поезду в паре километров от польской границы.