По словам Криклия, концессия позволит вокзалам создать дополнительные рабочие места.

Министерство инфраструктуры в связи с заинтересованностью инвесторов рассматривает возможность передачи в концессию ж/д вокзалов Одессы и Львова.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.

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«Сейчас мы проговариваем Одессу и Львов, потому что к ним тоже большое внимание как к объектам концессии», - сказал он.

По словам Криклия, концессия позволит превратить вокзалы в торгово-развлекательные комплексы и создать дополнительные рабочие места.

Что этому предшествовало

В ноябре 2020 года Кабмин утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов, которые планируется реализовать до 2023 года.

В перечне приоритетных для государства инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли - концессия вокзалов и станций Харьков-Пассажирский, Днепр-Главный, Винница, Николаев, Чоп, Киев-Пассажирский, Хмельницкий.

Министерство инфраструктуры рассматривает железнодорожные вокзалы Киева и Винницы в качестве первых потенциальных концессий.

В 2020 году в Украине в концессию были отданы Херсонский морской торговый порт и порт "Ольвия".

22 февраля 2021 года стало известно о том, что министерство инфраструктуры в партнерстве с Фондом госимущества Украины готовят к концессии 6 морских портов.

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Автор: УНИАН