В 2020 году в концессию были отданы Херсонский морской торговый порт и порт "Ольвия".

Министерство инфраструктуры в партнерстве с Фондом госимущества Украины готовят к концессии 6 морских портов.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в Киеве.

"Сейчас в активной фазе готовятся к реализации Черноморская паромная переправа, Черноморский контейнерный терминал, Одесский пассажирский терминал, а также "Бердянск" и "Мариуполь". В общем, 6 концессионных портов, под которые готовятся инвесторы, технико-экономическое обоснование и ближайшим временем будут реализовываться инвестиции", - сказал он.

Согласно представленной Криклием презентации, шестым портом является Измаильский морской порт.

Что этому предшествовало

В 2020 году в Украине в концессию были отданы Херсонский морской торговый порт и порт "Ольвия".

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Автор: Павел Степанец