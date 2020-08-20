Морпорт "Ольвия" официально передали в концессию

Это первая прямая катарская инвестиция и вторая по размеру после "Криворожстали" за всю историю Украины.

Министерство инфраструктуры подписало договор о передаче компании из Катара QTerminals в концессию специализированного николаевского морского порта "Ольвия".

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Как передает корреспондент УНИАН, договор подписали Министерство инфраструктуры Украины в лице государственного секретаря Владимира Бучко, госпредприятие "Администрация морских портов Украины" в лице главы Александра Голодницкого, компания QTerminals в лице генерального директора Невилла Биссета и представитель "Кютерминалз Ольвия" Мохаммад Юсеф Джамиль Аль Лаххама.

Комментарий министра инвраструктуры

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, для порта концессия означает не только стабильное развитие и рабочие места для людей, но и благополучие всего города и региона.

"QTerminals – известный на весь мир портовый оператор. Согласно договору, на первом этапе компания-концессионер инвестирует в развитие порта около 3,4 миллиарда гривень в течение 5 лет. За все время концессии, а это 35 лет, будет привлечено до 17,3 миллиарда гривень прямых инвестиций. Это событие делает историческим то, что это первая прямая катарская инвестиция и вторая по размеру после "Криворожстали" за всю историю Украины", - сказал Криклий.

Условия концессии морпорта "Ольвия"

Глава ведомства отметил, что концессионное соглашение подписывается на очень выгодных условиях для страны.

"Сумма ежегодных концессионных платежей составит не меньше 80 миллионов гривень, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Также концессионер обязуется обеспечить не менее 2,5 миллиона тонн перевалки грузов в год и около 80 миллионов гривень инвестировать в инфраструктуру Николаева", - сказал он.

Криклий сообщил, что в порту будет построен универсальный перегрузочный комплекс, а также будут сохранены рабочие места.

"Концессионер обязуется в течение шести следующих лет гарантировать занятость трудовому коллективу и сохранение зарплаты", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало

12 сентября прошлого года Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия", "Херсонский морской торговый порт" и имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет, а концессия Херсонского порта - на 30 лет.

В январе 2020 года победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара. Компания управляет крупнейшим торговым портом страны - Хамад, стоимостью более 7 миллиардов долларов, который является одним из самых мощных и новейших морских логистических комплексов на Ближнем и Среднем Востоке. Сейчас QTerminals также работает над преобразованием порта Доха в круизный порт.

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Автор: Александр Куницкий