На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, Грузия не рассматривают вопрос восстановления железнодорожного сообщения с агрессором.
Об этом заявил председатель партии власти "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе, отметив при этом, что вопрос железнодорожного сообщения между Россией и Грузией не находится на повестке дня, и любое решение по этому поводу власти принимают в соответствии с интересами страны, сообщает "Грузия Online".
"Любое решение с нашей стороны принимается в соответствии с принципами, которые отвечают нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не находится на повестке дня", – отметил Кобахидзе.
Транспортное сообщение между Грузией и Россией
Железнодорожное сообщение между Россией и Грузией было остановлено после начала абхазской войны в начале 1990-х годов.
Российская Федерация ввела визовый режим для Грузии еще в 2000 году. В 2008 году после вторжения армии РФ Тбилиси разорвало дипломатические отношения с Москвой. Страны прекратили прямое авиасообщение в 2019 году.
19 января 2023 года грузинские политики заявили о возможном возобновлении авиасообщения между Тбилиси и Москвой. В ответ спикер МИД Украины Олег Николенко раскритиковал эту инициативу.
Кроме того, в ЕС не исключили введение санкций в отношении Тбилиси на фоне дискуссий об авиасообщении с России.
10 мая 2023 года президент России Владимир отменил визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, Кремль официально разрешил прямые авиарейсы в страну.
Решение Путина вступает в силу с 15 мая. Так, граждане Грузии смогут въезжать в Россию с внутренним паспортом, диппаспортом, служебным паспортом, книжкой моряка, а также с грузинским проездным документом на срок не более 90 дней. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что подобные шаги Кремля неприемлемы.
Президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин 12 мая заявил росСМИ, что Россия хочет организовать железнодорожный транзит в рамках маршрута Шелкового пути, в том числе через территорию Грузии.
11 мая 2023 года США пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с РФ
12 мая появилась информация о том, что несмотря на предупреждение от ЕС и США, Грузия думает принимать у себя российские самолеты. Сообщалось, что прямое авиасообщение между Грузией и Россией может заработать уже в середине мая. Об этом заявили представители двух авиакомпаний – российского "Азимута" и грузинской "Джорджиан Эйрвейз". Они утверждают, что уже известили о своих намерениях аэропорт Тбилиси.
Такое решение візвало неоднозначную реакцию в Грузии. Так, президент страны назвала его провокацией. А на улицы грузинских городов вышли протестующие с призывами не возобновлять сообщение с Россией. МИД Украины назвал предложение Путина "соглашением с дьяволом".
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