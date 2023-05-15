Железнодорожное сообщение между Россией и Грузией было остановлено после начала абхазской войны в начале 1990-х годов.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, Грузия не рассматривают вопрос восстановления железнодорожного сообщения с агрессором.

Об этом заявил председатель партии власти "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе, отметив при этом, что вопрос железнодорожного сообщения между Россией и Грузией не находится на повестке дня, и любое решение по этому поводу власти принимают в соответствии с интересами страны, сообщает "Грузия Online".

"Любое решение с нашей стороны принимается в соответствии с принципами, которые отвечают нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не находится на повестке дня", – отметил Кобахидзе.

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Транспортное сообщение между Грузией и Россией

Железнодорожное сообщение между Россией и Грузией было остановлено после начала абхазской войны в начале 1990-х годов.

Российская Федерация ввела визовый режим для Грузии еще в 2000 году. В 2008 году после вторжения армии РФ Тбилиси разорвало дипломатические отношения с Москвой. Страны прекратили прямое авиасообщение в 2019 году.

19 января 2023 года грузинские политики заявили о возможном возобновлении авиасообщения между Тбилиси и Москвой. В ответ спикер МИД Украины Олег Николенко раскритиковал эту инициативу.

Кроме того, в ЕС не исключили введение санкций в отношении Тбилиси на фоне дискуссий об авиасообщении с России.

10 мая 2023 года президент России Владимир отменил визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, Кремль официально разрешил прямые авиарейсы в страну.

Решение Путина вступает в силу с 15 мая. Так, граждане Грузии смогут въезжать в Россию с внутренним паспортом, диппаспортом, служебным паспортом, книжкой моряка, а также с грузинским проездным документом на срок не более 90 дней. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что подобные шаги Кремля неприемлемы.

Президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин 12 мая заявил росСМИ, что Россия хочет организовать железнодорожный транзит в рамках маршрута Шелкового пути, в том числе через территорию Грузии.

11 мая 2023 года США пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с РФ

12 мая появилась информация о том, что несмотря на предупреждение от ЕС и США, Грузия думает принимать у себя российские самолеты. Сообщалось, что прямое авиасообщение между Грузией и Россией может заработать уже в середине мая. Об этом заявили представители двух авиакомпаний – российского "Азимута" и грузинской "Джорджиан Эйрвейз". Они утверждают, что уже известили о своих намерениях аэропорт Тбилиси.

Такое решение візвало неоднозначную реакцию в Грузии. Так, президент страны назвала его провокацией. А на улицы грузинских городов вышли протестующие с призывами не возобновлять сообщение с Россией. МИД Украины назвал предложение Путина "соглашением с дьяволом".

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