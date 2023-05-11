В заявлении Госдепа отмечается, что весь цивилизованный мир пытается удалиться от "путинского режима".

США предупредили Грузию о санкциях, если она возобновит авиасообщение с Россией. Об этом сообщили представители Госдепа в комментарии для Accent.

В Госдепе напомнили, что США и страны Евросоюза, в частности, запрещают российским самолетам входить в их воздушное пространство.

"Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем", - говорится в сообщении.

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В заявлении отмечается, что весь цивилизованный мир пытается удалиться от "путинского режима". В Госдепе напомнили, что РФ оккупировала 20% территории Грузии.

"Для грузинского народа будет лучше, если Путин выведет свои войска оккупированной Россией территории Грузии, нежели восстановление прямого авиасообщения или отмена визового режима", - заявили в Госдепе.

Возобновление авиасообщения Грузии и РФ - детали

Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, Кремль официально разрешил прямые авиарейсы в страну. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что подобные шаги Кремля неприемлемы.

Люди в Грузии выступили против возобновления прямого авиасообщения с Российской Федерацией. Акция протеста прошла 10 мая возле здания министерства иностранных дел Грузии.