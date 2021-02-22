Президент озвучил основные проекты, которые в этом году будут реализовываться в сфере инфраструктуры.

Украина в этом году построит и отремонтирует 6500 километров дорог государственного и местного значения.

Об этом во время всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» сообщил президент Владимир Зеленский.

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«Наша цель на 2021 год не уменьшается. Это – 4500 километров государственных дорог и 2000 километров местных дорог. Кроме этого, у нас есть несколько очень амбициозных приоритетных проектов. Один из них – это Киевская объездная дорога. Мы планируем начать реализацию Киевской объездной дороги уже в этом году. Ее общая протяженность 150 километров. Другой амбициозный проект – это трасса М-30 («Стрый Изварино» - УНИАН). Это будет самая протяженная дорога Украины длиной в 1400 километров, которая соединит восток и запад нашей Родины», - сказал он.

"Наша цель на 2021 год не уменьшается. Это – 4500 километров государственных дорог и 2000 километров местных дорог. Кроме этого, у нас есть несколько очень амбициозных приоритетных проектов", - заявил Зеленский

Также президент отметил, что в этом году продолжится ремонт и строительство мостов и мостовых переходов.

«В прошлом году мы открыли в Запорожье первый мост через Днепр, а в этом году планируем завершить другие. Не менее важен Кременчугский мост – его строительство начнется уже в этом году, и он станет одним из 245 мостов, строительство и обновление которых мы запланировали на этот год», - сказал Зеленский.

Что этому предшествовало

С марта 2020 года в Украине продолжается национальный проект «Большая стройка», в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

«Укравтодор» планирует отремонтировать около 6,8 тыс. км автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тыс. км больше, чем было запланировано на 2020 год.

4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым упрощается порядок получения права на выполнение дорожно-строительных работ.

17 февраля 2021 года Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2021 год.

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Автор: Дмитрий Шварц