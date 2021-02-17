Также правительство утвердило объемы бюджетных средств на эти цели за счет специального фонда госбюджета.

Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2021 год.

Соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Читайте такжеРада упростила получение права на строительство дорог

Также постановление утверждает объемы бюджетных средств на эти цели за счет специального фонда госбюджета.

Согласно пояснительной записке, на развитие сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда в составе спецфонда бюджета в 2021 году предусмотрено 31 млрд грн, из которых 23,3 млрд грн планируется направить на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий средний ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Что этому предшествовало

С марта 2020 года в Украине продолжается национальный проект «Большая стройка», в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

«Укравтодор» планирует отремонтировать около 6,8 тыс. км автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тыс. км больше, чем было запланировано на 2020 год.

4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым упрощается порядок получения права на выполнение дорожно-строительных работ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец