Принятый закон отменяет необходимость получения разрешения на выполнение строительных работ по ремонту дорог, которые по классу последствий относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями или подлежат оценке воздействия на окружающую среду.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым упрощается порядок получения права на выполнение дорожно-строительных работ.

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За соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации дорожного строительства и совершенствования законодательства в сфере градостроительной деятельности" (№2680) проголосовали 267 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, целью и задачами принятия проекта закона является создание благоприятных условий для улучшения состояния автомобильных дорог в Украине путем упрощения порядка получения права на выполнение строительных работ по их реконструкции и капитальному ремонту и устранения носогласованностей между положениями законодательных актов.

Отмечается, что в законопроекте предлагается отменить необходимость получения разрешения на выполнение строительных работ по ремонту дорог, которые по классу последствий относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями или подлежат оценке воздействия на окружающую среду.

Также законопроект исключает положения Закона Украины "Об архитектурной деятельности", которыми предусмотрено согласование главным архитектором градостроительного и архитектурного проектного решения объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения.

"Положения Закона Украины "Об архитектурной деятельности" имеют противоречия, так как там отмечается, что проектная документация на строительство объектов, разработанная в соответствии с градостроительными условиями и ограничениями застройки земельного участка, не подлежит согласованию с соответствующими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, органами охраны культурного наследия, государственной санитарно-эпидемиологической службы и природоохранными органами", - сказано в пояснительной записке.

Что этому предшествовало

В мае 2020 года Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.

С марта прошлого года в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

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Автор: Павел Степанец