Возможны перекрытия некоторых улиц в трех районах столицы.

Завтра в связи с официальным визитом в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана возможны временные ограничения дорожного движения. Проблемы могут наблюдаться в центральной части Киеве.

Об этом говорится в сообщении на странице Управления государственной охраны Украины в Facebook.

Также возможны перекрытия некоторых улиц в Дарницком, Печерском и Шевченковском районах столицы.

В УГО напомнили, что согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций, которые прибывают в Украину или находятся на ее территории в составе официальных делегаций, или посещают Украину по приглашению органов государственной власти.

Читайте такжеКогда в столичном транспорте протестируют оплату банковской картой: в КГГА дали ответКак сообщал УНИАН, завтра, 3 февраля, Украину посетит президент Турции Эрдоган. В ближайшие недели в Украине ожидается больше визитов высоких должностных лиц разных стран. В частности, в Украину уже прибыл глава МИД Греции, еще скоро приедут главы МИД Нидерландов и Великобритании. На следующей неделе в Украину прибудут главы МИД нескольких центральноевропейских стран.

Вас также могут заинтересовать новости: