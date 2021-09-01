В течение следующих 10 лет Xiaomi планирует инвестировать в разработку и производство электрокаров 10 млрд долл.

Китайская технологическая компания Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию по разработке электромобилей Xiaomi EV Company Limited, ее стартовый капитал составляет 10 млрд юаней (1,55 млрд долл.).

Как сообщается в блоге компании, что в течение следующих 10 лет Xiaomi планирует инвестировать в разработку и производство электрокаров 10 млрд долл.

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Сейчас же во вновь созданной компании работают 300 сотрудников.

Регистрация дочерней компании также привела к росту стоимости акций Xiaomi. В частности, по информации издания CNBC, на фондовом рынке Гонконга рост стоимости акций Xiaomi сегодня достиг 1,4%.

Как сообщалось, в марте компания Xiaomi сообщила о намерениях развивать бизнес по разработке и производству электрокаров.

В августе компания приобрела компанию Deepmotion Tech, которая занимается разработкой технологий автономного вождения авто.

Китайская компания Xiaomi: что известно

Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году. Специализируется на производстве электронной техники, в частности смартфонов и других "умных устройств".

Капитализация компании по состоянию на сентябрь этого года составляет 79 млрд долл., что позволяет ей занимать 208 место в рейтинге самых дорогих компаний мира.

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Автор: Павел Степанец