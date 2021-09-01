Китайская технологическая компания Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию по разработке электромобилей Xiaomi EV Company Limited, ее стартовый капитал составляет 10 млрд юаней (1,55 млрд долл.).
Как сообщается в блоге компании, что в течение следующих 10 лет Xiaomi планирует инвестировать в разработку и производство электрокаров 10 млрд долл.
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Сейчас же во вновь созданной компании работают 300 сотрудников.
Регистрация дочерней компании также привела к росту стоимости акций Xiaomi. В частности, по информации издания CNBC, на фондовом рынке Гонконга рост стоимости акций Xiaomi сегодня достиг 1,4%.
Как сообщалось, в марте компания Xiaomi сообщила о намерениях развивать бизнес по разработке и производству электрокаров.
В августе компания приобрела компанию Deepmotion Tech, которая занимается разработкой технологий автономного вождения авто.
Китайская компания Xiaomi: что известно
Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году. Специализируется на производстве электронной техники, в частности смартфонов и других "умных устройств".
Капитализация компании по состоянию на сентябрь этого года составляет 79 млрд долл., что позволяет ей занимать 208 место в рейтинге самых дорогих компаний мира.
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