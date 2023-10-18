Угрозы поступили в Лилль, Брон, Ниццу, Нант, Тулузу и Бове. Также сообщение с угрозой взрыва получил аэропорт Страсбург-Энцхайм.

Сегодня, 18 октября, шесть французских аэропортов получили угрозы о заминировании. Пассажиры были немедленно эвакуированы

Как сообщает BFM TV, угрозы поступили в Лилль, Брон, Ниццу, Нант, Тулузу и Бове, что недалеко от Парижа. Также сообщение с угрозой взрыва получил аэропорт Страсбург-Энцхайм.

В каждом из этих аэропортов службы разминирования начали проводить мероприятия по устранению подозрительных предметов.

После получения угроз ни один самолет не вылетел из соответствующих аэропортов. Из только что приземлившихся самолетов пассажиров высаживали в конце взлетно-посадочной полосы и не везли в терминал. В некоторых случаях людей просили оставаться на борту самолета.

На данный момент сообщается о том, что ситуация нормализовалась в Лилль-Лескене, Броне и Ницце. В Страсбурге сотрудники аэропорта смогли вернуться в помещения. В Броне тревога также закончилась. Обыски были проведены, но ничего не обнаружено. Движение возобновилось.

Заминирование самолетов

В 2020 году СМИ сообщали о минировании аэропорта в Жулянах.

В 2021 году Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о заминировании. Самолет осмотрели сотрудники правоохранительных органов и никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

В 2022 году в Киеве "заминировали" аэропорт, ж/д вокзал и школы.

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