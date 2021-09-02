Сейчас на украинских дорогах установлено 97 систем автофиксации.

В пятницу, 3 сентября, на дорогах трех областей и четырех городов заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Об этом сообщила Национальная полиция.

"3-го сентября на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме",– говорится в сообщении.

Где заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД: адреса

Винницкая область (5 приборов контроля "КАСКАД")

на 294 км + 619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении. Винница (ограничение скорости 50 км/ч)

на 294 км + 567 автодороги М-21 прибор направлен в направлении. Житомир (ограничение скорости 50 км/ч)

на 371 км + 527 автодороги М-30 прибор направлен в направлении. Хмельницкий (ограничение скорости 50 км/ч)

на 404 км + 377 автодороги М-30 прибор направлен в направлении. Винница (ограничение скорости 50 км/ч)

на 404 км + 640 автодороги М-30 прибор направлен в направлении. Умань (ограничение скорости 50 км/ч)

Львовская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 685 км + 309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч)

Черниговская область (4 приборы контроля "КАСКАД")

на 60 км + 426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 6 км + 414 автодороги М-01-02 устройство направлено в направлении. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 43 км + 993 автодороги М-02 прибор направлен в направлении. Чернигов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 125 км + 385 автодороги М-02 прибор направлен в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Европейская, 155 прибор направлен в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Рассветная, 14 прибор направлен в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Маршала Бирюзова, 32 прибор направлен в направлении ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Героев Украины, 20 прибор направлен в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении ул. Старокрепостная (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Харьков (3 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Науки, 12, прибор направлен в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Полтавский Шлях, 62-Б, прибор направлен в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч)

Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Хуст (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Львовская, 157, прибор направлен в направлении ул. 9 мая (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Волошина, 81, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

Камеры фиксации нарушений ПДД: где уже работают

Читайте такжеКамеры на дорогах: за год украинских водителей оштрафовали почти 260 миллионов гривенВ Нацполиции уточнили, что сейчас автоматически фиксируют правонарушения 97 приборов контроля. Они расположены в:

городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов;

Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.

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Авторы: Катерина Шварц, Леся Лещенко