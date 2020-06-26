Зеленский жестко раскритиковал работу весовых комплексов для фур (видео)

Президент заявляет, что полиция и СБУ будут следить за соблюдением грузовиками весовых норм до внесения изменений в законодательство.

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел ход строительства автомобильных дорог в Херсонской области в рамках реализации Национальной программы «Большая стройка» и ознакомился с работой пункта габаритно-весового контроля «Консул» на трассе М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск.

Об этом сообщили в Офисе президента.

В ОП отметили, что пункт габаритно-весового контроля «Консул» на трассе М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск оборудован двумя видеокамерами с подключением к Интернету. В апреле был проведен капремонт площадки взвешивания, а в июне - обновлено покрытие проезжей части на подходах к нему.

«Президенту доложили, что за четыре дня с помощью этого комплекса проверено 10 тыс. транспортных средств, составлено 263 акта о нарушениях габаритно-весовых норм и выписано штрафов на общую сумму 64 тыс. евро. С начала 2020 года на этом пункте было проведено более 41 тыс. взвешиваний, выявлено 437 нарушителей, начислено около 160 тыс. евро платы за проезд», - говорится в сообщении.

Глава государства в беседе с журналистами отметил, что не всем доволен, потому что комплекс не работал должным образом.

«Действительно, ездят машины. На 65% увеличилось количество зафиксированных нарушений по сравнению с предыдущими годами. У меня нет вопросов к людям, которые профессионально выполняют свою работу. Но это пока не похоже на ту операцию, которую мы проводим в нескольких областях. Здесь пока нет комплексного подхода», - сказал президент.

Зеленский отметил, что из-за несовершенного законодательства даже в случае выявления перегруженного автомобиля его нельзя задержать, поэтому после наложения штрафа он продолжает движение и дальше разрушает дороги.

«Мне кажется, это неправильно, и это не решит вопрос. Поэтому в некоторых областях у нас уже стоят полиция и СБУ. Просто не дают возможности людям ехать дальше - начинают их разгружать. Нужен именно такой комплексный подход, пока не будет урегулировано законодательство», - отметил президент.

В свою очередь председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что сегодня в регионе запускается спецоперация для усиления габаритно-весового контроля.

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«Мы будем делать это с участием представителей других регионов. И мы усиливаем работу грузовых комплексов», - отметил он.

По реализации Национальной программы «Большая стройка» главе государства доложили, что в области в этом году планируют ввести в эксплуатацию после реконструкции и капитальных ремонтов пять школ, пять детсадов, шесть спортивных площадок. Сейчас специалисты активно работают на девяти объектах.

Отмечается, что по состоянию на 23 июня из государственного бюджета на реализацию проектов поступило 53,6 млн грн.

Также определены основные направления ремонта дорог по маршрутному принципу. В частности, строительные работы предусмотрены на участках трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, на дорогах Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, Р-57 Олешки - Голая Пристань - Скадовск и Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/.

На дорогах государственного значения в Херсонской области проведены работы на 517 млн грн за счет государственного бюджета (63,9 км дорог и 68 погонных метров мостов), и на 256, 8 млн грн за счет заимствований под государственные гарантии (20,1 км дорог) . Всего в область на дороги государственного значения в этом году направляется 2,1 млрд грн.

«За 10 лет - с 2010 по 2020-й - суммарно средств и километров дорог было меньше, чем мы строим в 2020 году. Мне кажется, это прекрасный результат. 177 километров дорог государственного значения на Херсонщине. Много проектов и по местным дорогам», - сказал председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков.

Как сообщал УНИАН, раньше 26 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.

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