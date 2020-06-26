Зеленский рассказал, кто проследит за взвешиванием фур на дорогах

Президент прокомментировал операцию "Взвешенные и счастливые": все грузовики будут взвешены, но не все водители будут счастливы.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область.

В частности, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что в регионе совместно с "Укртранбезопасностью" запускают специальную операцию с рабочим названием "Взвешенные и счастливые" с целью недопущения перегрузок автомобилей на дорогах.

Ситуацию с перегруженными фурами на украинских дорогах также прокомментировал президент.

"Что касается того, что проводится операция по тем грузам из-за того, что разбивают наши дороги, на которые мы выделяем в этом году около 80 миллиардов гривень, большие для государства деньги, такого никогда не было. У нас операция не только в Херсонской области - операция по всей стране, и подключены Нацполиция и СБУ", - заявил глава государства.

"Не знал названия операции, которое сказал г-н Гусев ("Взвешенные и счастливые" - УНИАН), хочу немного скорректировать - все точно будут взвешены, но, к сожалению, не все водители будут счастливы", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, до конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") для обеспечения защиты дорог от разрушения.

На базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

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