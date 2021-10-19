Пассажиры с 21 октября смогут попасть в поезд "Укрзализныци" при наличии бумажного или электронного COVID-сертификата в "Дие". Также можно использовать иностранный документ о полном курсе вакцинации.
Об это сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Пассажир может показать проводнику международный или внутренний COVID-сертификат, или иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в список, разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Сертификат можно демонстрировать на языке оригинала", – говорится в сообщении.
При этом указано, что информация о COVID-вакцинации в системе HELSI.me не является заменой COVID-сертификату и не будет браться во внимание. Также в компании отметили, что проверять документы при посадке на поезда "Интерсити+" будут стюарды.
Читайте такжеДля мясоедов, вегетарианцев и детей: "Укрзализныця" обновила меню ланч-боксов (фото)Какие правила будут действовать с 21 октября
Для посадки на поезд, согласно новым правилам, пассажирам нужно будет предоставить один из документов:
- справку о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19;
- международный, внутренний или иностранный сертификат о полной вакцинации;
- отрицательный результат ПЦР-теста, но он действителен только трое суток;
- отрицательный результат теста на антигены SARS-CoV-2, который действителен трое суток.
Если ни одного из этих документов нет, то проводник или стюард имеют право не пустить пассажира в поезд. В этом случае вернуть деньги за билет можно по обычной процедуре.
Украинцев призвали вакцинироваться, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.