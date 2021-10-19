Оказывается, не любая информация о вакцинации от COVID-19 будет основанием для поездки.

Пассажиры с 21 октября смогут попасть в поезд "Укрзализныци" при наличии бумажного или электронного COVID-сертификата в "Дие". Также можно использовать иностранный документ о полном курсе вакцинации.

Об это сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Пассажир может показать проводнику международный или внутренний COVID-сертификат, или иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в список, разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Сертификат можно демонстрировать на языке оригинала", – говорится в сообщении.

При этом указано, что информация о COVID-вакцинации в системе HELSI.me не является заменой COVID-сертификату и не будет браться во внимание. Также в компании отметили, что проверять документы при посадке на поезда "Интерсити+" будут стюарды.

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Для посадки на поезд, согласно новым правилам, пассажирам нужно будет предоставить один из документов:

справку о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19;

международный, внутренний или иностранный сертификат о полной вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста, но он действителен только трое суток;

отрицательный результат теста на антигены SARS-CoV-2, который действителен трое суток.

Если ни одного из этих документов нет, то проводник или стюард имеют право не пустить пассажира в поезд. В этом случае вернуть деньги за билет можно по обычной процедуре.

Украинцев призвали вакцинироваться, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасия Горбачева