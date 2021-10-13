Ограничения начнут действовать с 21 октября.

"Укрзализныця" с 21 октября вводит новые правила пассажирских перевозок, согласно которым право на проезд в поездах дальнего следования будут иметь граждане, которые получили прививки против COVID-19, или же пассажиры с отрицательным результатом ПЦР-теста или экспресс-теста.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.

По его словам, Кабинет министров четко установил условия для перевозки. Для "желтой" зоны карантина пассажиры должны иметь документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, для "красной" – документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19).

Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд), действует для всех карантинных зон.

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"При посадке в поезд каждый проводник проверяет билет и паспорт. К этому будет прилагаться проверка соответствующего документа, который в постановлении Кабмина указан... Эти ограничения распространяются на дальнее железнодорожное сообщение, то есть все пассажиры, путешествующие в пригородном сообщении, они продолжают двигаться в обычном формате. Мы подчеркиваем, что нужно придерживаться масочного режима, быть максимально ответственными", - сказал Перцовский.

По его словам, компания обратилась к крупным лабораториям, чтобы те смогли предоставлять услуги по экспресс-тестированию прямо на вокзалах.

"Мы ведем переговоры, чтобы это была максимально доступная цена, чтобы люди имели возможность этот экспресс-тест сделать", - сказал он.

Перцовский уверен, что новые ограничения не должны негативно повлиять на объемы пассажирооборота.

"То, что сейчас предлагается, никоим образом не должно остановить железнодорожное движение в целом. Наоборот, мы хотим отработать эту волну ограничений таким образом, что железнодорожное сообщение станет территорией безопасности, что люди смогут путешествовать в поездах и быть уверенными, что они имеют минимальные риски на заражение", - сказал он.

Новые правила пассажирских перевозок

11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем епидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дия);

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Автор: Дмитрий Шварц