Новый вариант маршрута позволяет пассажирам начинать или завершать варшавский маршрут в Черновцах.

С 14 ноября "Укрзализныця" продлила новый маршрут в Варшаву. Новый вариант маршрута позволяет пассажирам начинать или завершать варшавский маршрут в Черновцах.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", ранее пассажиры могли ехать поездом из Коломыи во Львов, а на пограничной станции Рава-Русская пересаживались на польский поезд.

Поезд №868/867 в экспериментальном режиме будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов до Равы-Русской 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02.

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Он будет следовать через станции Снятин, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву и прибывать в Раву-Русскую в 9:58. Там будет происходить пересадка на поезд польского перевозчика SKPL, который прибывает в Варшаву в 17:18.

Из Равы-Русской в обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15, и прибывать в Черновцы в 13:20.

Также назначены дополнительные рейсы из Черновцов в Рава-Русской через Ивано-Франковск и Львов. Поезд №866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:03, во Львов в 20:07, и в Раву-Русскую в 22:02.

В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября в 16:19, прибывать во Львов в 17:54, в Ивано-Франковск в 21:33 и в Черновцы в 23:42.

Купить билеты на все рейсы можно в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Новый рейс в Польшу

15 октября 2023 года "Укрзализныця" впервые за 18 лет запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Новый поезд проходит через пункт пропуска Рава-Русская, где пассажиры осуществляют пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд польского перевозчика SKPL европейской колеи (1435 мм) и обратно.

26 октября 2023 года "Укрзализныця" продлила маршрут популярного Варшавского поезда. В экспериментальном режиме новый поезд будет отправляться из Черновцов в Раву-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02.

За 10 дней после запуска курсирования рейса Коломыя - Львов - Варшава, им воспользовались более 2800 пассажиров в Польшу и обратно. В среднем он заполняется на 86%.

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