Более 90% билетов в женские купе распроданы на 20 дней вперед.

С начала старта программы женскими купе воспользовались около 8 тысяч пассажирок. По словам представителей "Укрзлизницы", эта услуга пользуется спросом, на данный момент более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.

Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-служба перевозчика, наибольшим спросом женские купе пользуются в поездах по направлению № 41/42 Днепр — Трускавец. Также женские купе доступны на рейсах № 81 Киев — Ужгород, № 15 Харьков — Ясиня, № 75 Киев — Кривой Рог.

В УЗ подчеркнули, что продажа билетов в женские купе осуществляется в мобильном приложении, и после доработки программного обеспечения станет возможным распространение проекта на других маршрутах.

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"Компания продолжает работу над программным комплексом, чтобы уже на этапе авторизации в приложении иметь возможность определять пол пассажира и давать ему возможность бронировать соответствующие места", - сказали в компании перевозчика.

Кроме того, в УЗ напомнили, что для безопасных путешествий пассажиров параллельно с внедрением женских купе "Укрзализныця" вернула на рейсы патрулирование военизированной охраны.

Женские купе в "Укрзализныце"

15 мая 2023 г. на веб-сайте Кабмина появилась петиция, которая требовала введения отдельных вагонов для мужчин и женщин в поездах "Укрзализныци".

В июне 2023 года "Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе на 4 рейса дальнего сообщения: №81 Киев – Ужгород; №41 Днепр – Трускавец; №75 Киев – Кривой Рог; №15 Харьков – Ясиня.

В июле в УЗ сообщили, что инициативу приняли очень положительно во всех городах старта, а это Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиня, Трускавец и несколько десятков городов на маршруте.

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