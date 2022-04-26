Сразу после обстрелов железнодорожники решают проблемы там, где повреждены наши электрические сети.

Руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что сегодня еще будет ощущаться задержка для ряда сообщений, которые будут идти из Западной Украины на восток через Казатин, Жмеринку и Красное, но они будут некритичными.

Об этом он сообщил в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"На следующий день, сегодня, еще будет ощущаться задержка для ряда сообщений, которые будут идти из Западной Украины на восток через Казатин, Жмеринку, Красное, то есть те станции, которые были повреждены, но они будут не критическими, в течение часа-полтора максимум", - сказал Перцовский.

Он пояснил, что задержка связана с тем, что железнодорожники решают проблемы с поврежденными электросетями.

"Это результат работы железнодорожников, которые сразу после того, как ситуация сложилась (повреждение на железной дороге в результате вражеских обстрелов - УНИАН), начали искать решение там, где повреждены наши электрические сети... Железная дорога продолжает работу, несмотря на эти уже прицельные и такие тяжелые поражения нашей инфраструктуры", - отметил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци".

Напомним, что 25 апреля оккупанты обстреляли железнодорожные станции в центре и на западе страны. На Винниччине под удар попали Жмеринка и Казатин, 5 человек погибли, еще 18 получили ранения.

Позже в "УЗ" сообщили, что в результате обстрелов один железнодорожник погиб, четверо получили ранения.