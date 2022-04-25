Утром подверглись ракетным обстрелам объекты транспортной инфраструктуры вблизи г. Жмеринки и г. Казатина.

Вследствие вражеского обстрела в Винницкой области 5 человек погибли, 18 ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что утром 25 апреля российские оккупационные войска произвели ракетные обстрелы объектов транспортной инфраструктуры вблизи г. Жмеринки и г. Казатина Винницкой области.

Следователями УСБУ в Винницкой области начаты уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям). Процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура.

"На месте событий работают следователи, прокуроры и другие ведомственные службы. В результате вражеских обстрелов предварительно 5 человек погибли, 18 ранены. Информация уточняется".

Как сообщал УНИАН, на Виннитчине под ракетный обстрел оккупантов попали города Жмеринка и Казатин.

Вас также могут заинтересовать новости: