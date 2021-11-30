В настоящее время из-за сильного ветра приостановлена регистрация пассажиров на рейсы, вылетающие из Стамбула.

В Стамбуле аэропорты перестали принимать и отправлять рейсы из-за ураганного ветра.

Об этом сообщили в Turkish Airlines, посоветовав пассажирам уточнять информацию о рейсах на сайте авиакомпаний или в колл-центрах.

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"В настоящее время из-за сильного ветра приостановлена регистрация пассажиров на рейсы, вылетающие из Стамбула. Относительно находящихся в воздухе самолетов ведется оценка возможности перенаправления их в другие аэропорты", - сказал представитель авиакомпании "РИА Новости".

"Вы можете узнать статус вашей поездки через наш колл-центр или на сайте",- написал пресс-секретарь Turkish Airlines Яхья Устюн в Twitter.

Как сообщал УНИАН, ураганный ветер в Турции поднялся вчера, 29 ноября, его скорость местами достигала 130 км/ч. В результате урагана погибли не менее шести человек.

Автор: Ирина Погорелая