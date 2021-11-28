Подобные попытки скрыться в самолете случаются крайне редко, и в большинстве случаев шансов выжить у человека практически нет.

Нелегальный мигрант попал из Гватемалы в США необычным и опасным способом - в отсеке самолета для шасси.

Как сообщает USA Today, нелегала обнаружили работники наземной службы аэропорта в Майами после приземления самолета авиакомпании American Airlines в субботу утром.

Как отметили в авиакомпании, "рейс встретили правоохранительные органы из соображений безопасности". В Гватемале сообщили, что также начали расследовать инцидент, отказавшись предоставить больше подробностей.

Нелегального мигранта после задержания доставили в ближайшую больницу.

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Only in Dade. Там отметили, что нелегал был очень напуган, и вообще чудом пережил это "путешествие", которое длилось примерно два с половиной часа.

По словам представителя таможенной и пограничной службы США, люди идут на чрезвычайный риск, когда пытаются спрятаться в замкнутых пространствах, таких как самолет, пишет NBC Miami.

Температура за время полета в секции для шасси упала более чем на 30 градусов, отмечает пилот Уиллард Шепард.

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И температура, которая значительно ниже нуля, является лишь одной из причин опасности таких "путешествий", добавляет бывший пилот American Airlines Уэйн Зискал. "Люди теряют сознание из-за недостатка кислорода или переохлаждения или чего-то из этого, и когда шасси выпускается, они выпадают из самолета, не имея возможности держаться за что-то должным образом", - сказал Зискал.

Отмечается, что в последние годы Гватемала была одним из основных источников нелегальных мигрантов, въезжающих в США через южную границу. Особенно массово это явление наблюдалось в 2019 году, когда мигранты спасались от правительственной коррупции, бедности и насилия.

Другие похожие случаи

Подобные попытки скрыться в самолете случаются крайне редко, и в большинстве случаев шансов выжить у человека практически нет. По данным Федерального авиационного управления США, с 1947 года и до февраля 2021 года 129 людей пытались спрятаться в секциях для шасси или других местах коммерческих самолетов. Из них 100 человек (около 78%) умерли во время полета.

Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года в отсеке шасси самолета, прилетевшего в Париж из Абиджана, нашли труп мальчика в возрасте около 10 лет.

Летом 2019 года в сад жителя Лондона упал труп человека, который выпал из отсека шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, заходившего на посадку. При осмотре самолета полиция обнаружила сумку с продуктами и одеждой в отсеке для заднего левого шасси.

В июне 2015 года на крыше здания в Ричмонде на западе Лондона нашли тело мужчины, которое упало из отсека шасси самолета, летевшего из Йоханнесбурга. Его попутчика нашли в Хитроу живым, но в критическом состоянии.

Почему опасно летать в отсеке для шасси

Как пишет BBC, полет в отсеке для шасси сопряжен с серьезными рисками из-за экстремальных условий, в которых находятся такие "пассажиры" во время полета. В частности опоры шасси прячутся в корпус самолета и легко могут раздавить человека. Также в полете безбилетника подстерегают опасности обморожения, потери слуха и ацидоза - нарушения кислотного баланса в организме, что чревато комой и смертью.

Во время полета температура в отсеке опускается до -63 градусов по Цельсию, вызывая гипотермию (переохлаждение).

На высотах более 5500 метров наступает гипоксия (острая нехватка кислорода), вызывающая слабость, тремор, проблемы со зрением и состояние бреда. После достижения высоты 6700 метров безбилетникам будет трудно сохранять сознание из-за падения уровня кислорода в крови. На типичных для дальних перелетов высотах более 10 километров человеческие легкие не могут функционировать самостоятельно - нужно принудительно закачивать в них воздух.

Кроме этого, при подлете к аэропорту назначения люки отсека для шасси открываются, и из них запросто можно выпасть с высоты в несколько сотен метров.

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Автор: Александр Топчий