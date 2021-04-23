Тесты были проведены через несколько дней после ДТП с участием «беспилотной» Tesla Mosel S в штате Техас.

Электромобили Tesla можно «легко обмануть», чтобы они использовали систему беспилотного движения Autopilot даже без человека в водительском кресле.

Об этом сообщает Consumer Reports, американская организация по защите прав потребителей.

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Как оказалось, для этого достаточно было повесить небольшой груз на рулевое колесо автомобиля, имитирующий вес руки водителя.

Тесты были проведены через несколько дней после ДТП с участием «беспилотной» Tesla Mosel S в штате Техас. Власти предположили, что в момент ДТП за рулем автомобиля никого не было, а управлялся он все той же системой Autopilot.

«По нашей оценке, система (Autopilot) не только не смогла определить, что водитель следит за движением, но и вовсе не смогла определить, был ли водитель за рулем автомобиля», - прокомментировал результаты тестов глава департамента Consumer Reports по тестированию автомобилей Джейк Фишер, непосредственно принимавший участие в тестировании.

По его словам, ему удалось даже, находясь на пассажирском месте, увеличить скорость движения автомобиля, используя соответствующее устройство на рулевом колесе.

Власти, расследующие ДТП в Техасе, уже заинтересовались результатами тестов Consumer Reports.

Tesla и смертельное ДТП

19 апреля 2021 года два человека погибли в пригороде Хьюстона, штат Техас, в результате аварии беспилотного автомобиля Tesla Model S 2019. Машина с пассажирами врезалась в дерево и загорелась. По данным полиции, на момент ДТП людей за рулем не было.

В тот же день, 19 апреля 2021 года Tesla обнародовала отчет о безопасности своих машин.

20 апреля 2021 года Илон Маск прокомментировал смертельное ДТП с участием Tesla.

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Автор: Елена Коваленко