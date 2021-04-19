В первом квартале 2021 года Tesla регистрировала одну аварию со включенным автопилотом на каждые 6,74 млн км пробега.

Tesla опубликовала очередной отчет о безопасности, позволяющий оценить эффективность активных и пассивных функций безопасности автомобилей компании на основании сухой статистики.

Об этом сообщает ITC.ua.

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Комментируя этот отчет, глава Tesla Илон Маск заявил, что компания для своих авто снизила риск попадания в аварию в 10 раз по сравнению со средним автомобилем.

В первом квартале 2021 года Tesla регистрировала одну аварию со включенным автопилотом на каждые 6,74 млн км пробега. Для сравнения: год назад автомобили Tesla с включенным автопилотом попадали в аварии реже — одна авария случалась на каждые 7,53 млн км пробега. То есть, за год показатель несколько ухудшился.

Среди машин без автопилота, но с активными функциями безопасности, показатель составил одну аварию на 3,3 млн км, а водители автомобилей Tesla, где автопилот и функции активной безопасности не используются вовсе, попадали в аварии в среднем раз на каждые 1,57 млн км пробега, то есть существенно чаще.

Отдельно Tesla приводит статистику NHTSA, что в среднем в США одна авария происходит на каждые 779 тыс. км пробега.

Что касается проблемы воспламенения, отчет Tesla говорит, что в период с 2012-го по 2020-й год случался один пожар на 329,92 млн км пробега. Эти данные включают случаи, которые напрямую не связаны с обычной эксплуатацией авто (к примеру, поджог). Для сравнения, за период с 2012-го по 2019-й год этот показатель составлял один инцидент на 281,64 млн км пробега. По статистике NHTSA, автомобили в США в среднем горят каждые 30,57 млн км пробега.

Отчеты компании

C 2018 года Tesla ежеквартально публикует специальные отчеты о безопасности своих автомобилей — они содержат данные о том, насколько часто автомобили компании с включенным автопилотом попадают в аварии, а также данные об инцидентах с возгоранием. Свежий такой отчет позволяет узнать обновленную статистику по итогам первого квартала текущего года.

Tesla и смертельное ДТП

19 апреля 2021 года два человека погибли в пригороде Хьюстона, штат Техас, в результате аварии беспилотного автомобиля Tesla Model S 2019. Машина с пассажирами врезалась в дерево и загорелась.

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Автор: Елена Коваленко