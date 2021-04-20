Основатель и СЕО компании Tesla Илон Маск заявил, что разбившийся недалеко от Хьюстона (штат Техас) электромобиль Tesla не управлялся автопилотом.
Об этом Илон Маск написал в своем Twitter.
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«Логи данных показывают, что автопилот был отключен», — написал Маск.
Также Маск заявил о том, что для этого автомобиля не был приобретен полнофункциональный автопилот (Full Self-Driving, FSD).
В то же время на участке дороги, где днем ранее произошла авария, нет дорожной разметки, необходимой для активации обычного автопилота.
Tesla и смертельное ДТП
19 апреля 2021 года два человека погибли в пригороде Хьюстона, штат Техас, в результате аварии беспилотного автомобиля Tesla Model S 2019. Машина с пассажирами врезалась в дерево и загорелась. По данным полиции, на момент ДТП людей за рулем не было.
В тот же день, 19 апреля 2021 года Tesla обнародовала отчет о безопасности своих машин.
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