Разработкой занималась китайская корпорация CRRC – один из крупнейших в мире производителей железнодорожной техники.

В Китае завершилось заводское производство передового поезда на магнитной подушке. Он способен развивать скорость в 600 км/ч, что делает его самым быстрым в мире средством наземного передвижения.

Как сообщает "Синьхуа", поезд впервые показали общественности в городе Циндао на востоке страны. Проект по созданию поезда стартовал в 2016 году. Прототип был создан в Циндао, а испытания начались в Шанхае в июне прошлого года.

Разработкой занималась китайская корпорация CRRC – один из крупнейших в мире производителей железнодорожной техники.

Поезда на магнитной подушке (маглев-поезда) используют для передвижения магнитную левитацию, что лишает их скоростных ограничений традиционных поездов.

В Китае первая маглев-линия была запущена еще в 2003 году, в Шанхае.

Ранее сообщалось, что американская компания, занимающаяся транспортными технологиями, Virgin Hyperloop может начать коммерческие перевозки пассажиров в 2027 году.

При этом, скорость капсулы на магнитной подушке будет увеличиваться в безвоздушных вакуумных туннелях до 1 200 км/ч. Капсулы, рассчитанные на 28 пассажиров, могут использоваться для переездов на большие расстояния и для перевозки грузов.

Первая трубопроводная трасса будет развернута в Индии, затем — в Саудовской Аравии. Какова будет протяженность трасс, пока не известно.

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Автор: Дмитрий Захаров