Власти объясняют это продолжающимися юридическими процедурами, связанными с обновлением договоров.

Оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров.

Как сообщила Киевская городская госадминистрация, изменения будут отражены в приложении "Киев цифровой".

Видео дня

Отмечается, что о возобновлении оплаты за парковку горожан сообщат заблаговременно.

"Обращаем внимание, что инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неуплату парковки", - говорится в сообщении.

При этом власти города призывают автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать.

Обращается внимание, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, которые требуют у водителей наличные. О таких случаях советуют сообщать в полицию.

Парковка в Киеве - детали

8 августа КГГА сообщила, что в столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис". Эти изменения были отражены в приложении "Киев цифровой". Такая временная мера была связана с судебным процессом по стоимости парковки.

В Киеве с осени прошлого года восстановили взимание платы за парковку на площадках "Киевтранспарксервиса".

Вас также могут заинтересовать новости: