Оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров.
Как сообщила Киевская городская госадминистрация, изменения будут отражены в приложении "Киев цифровой".
Отмечается, что о возобновлении оплаты за парковку горожан сообщат заблаговременно.
"Обращаем внимание, что инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неуплату парковки", - говорится в сообщении.
При этом власти города призывают автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать.
Обращается внимание, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, которые требуют у водителей наличные. О таких случаях советуют сообщать в полицию.
Парковка в Киеве - детали
8 августа КГГА сообщила, что в столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис". Эти изменения были отражены в приложении "Киев цифровой". Такая временная мера была связана с судебным процессом по стоимости парковки.
В Киеве с осени прошлого года восстановили взимание платы за парковку на площадках "Киевтранспарксервиса".