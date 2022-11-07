Городские власти переутвердили тарифы для трех парковочных зон.

В Киеве с сегодняшнего дня возобновили взимание платы за парковку на площадках "Киевтранспарксервиса".

Согласно сообщением Киевской городской госадминистрации, тарифы установлены для трех парковочных зон.

Отмечается, что они рассчитаны коммунальным предприятием "Киевтранспарксервис" в соответствии с действующим законодательством, прошли процедуру общественного обсуждения и утверждены распоряжением начальника Киевской городской военной администрации №735 от 7 ноября 2022 года.

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Так, за 1 час пользования площадками КП "Киевтранспарксервис" стоимость оплаты составит: І зона – 35 грн, ІІ зона – 25 грн, ІІІ зона – 5 грн.

При этом, абонементный талон на месяц будет стоить для: І-ІІІ зоны – 5733 грн, І-ІІ – 5145 грн, ІІ-ІІІ – 2940 грн и ІІІ зоны – 882 грн.

Дневной абонементный талон на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00 обойдется: І-ІІІ – 390 грн, І-ІІ – 350 грн, ІІ-ІІІ – 250 грн и ІІІ зона – 50 грн.

Установлено, что парковка на специально оборудованных перехватывающих площадках будет стоить:

до часа включительно – 5 грн,

до 2 часов включительно – 10 грн,

до 12 часов включительно – 11 грн,

до 13 часов включительно – 16 грн,

до 14 часов включительно – 21 грн,

за сутки – 22 грн.

В КГГА отмечают, что найти парковочную площадку и узнать стоимость парковки на ней можно в городском приложении "Киев Цифровой" в разделе "Почасовые парковки".

Также сообщается, что возможность приобрести месячные парковочные абонементы на декабрь 2022 года появится в приложении на следующей неделе.

Парковка в Киеве: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 8 августа КГГА сообщила, что в столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис". Эти изменения были отражены в приложении "Киев цифровой". Такая временная мера была связана с судебным процессом относительно стоимости парковки.

31 августа 2021 года Киевсовет поддержал решение о создании более 200 новых парковочных площадок по всему городу на 21 тыс. машиномест.

С 1 июля прошлого года тарифы за парковку в центре Киева выросли более чем втрое: так, в І зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки была установлена на уровне 35 грн/час, во II зоне, на прилегающих к центру территориях, – 25 грн/час. В "спальных" районах города стоимость парковки – 5 грн/час.

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