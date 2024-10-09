В Киеве в воскресенье частично ограничат движение транспорта: причины и схема

Ограничение движения произойдет по двум полосам в направлении с левого на правый берег на Северном мосту.

В воскресенье, 13 октября, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта в первой половине дня из-за благотворительного марафона "Незламности". Об этом сообщает "Киев city" в Telegram.

Ограничение движения произойдет по двум полосам в направлении с левого на правый берег на Северном мосту. Маршрут: от парка Муромец до съезда на проспект В. Ивасюка.

Отмечается, что для безопасности участников марафона будет организовано частичное ограничение движения, без полного перекрытия.

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Транспорт Киева - последние новости

8 октября из-за подтопления подземного перехода станция метро "Дорогожичи" была закрыта на вход и выход, поезда следовали мимо станции без остановки. Из-за затопления дороги водителям приходилось искать другие пути. Впоследствии в Киевском метрополитене заявили, что станция "Дорогожичи" возобновила работу в обычном режиме.

Руководитель службы автоматизированного управления дорожным движением КП "Центр организации дорожного движения" Дмитрий Якубовский сообщил, что в Киеве светофоры оснащают резервным питанием, чтобы они работали во время отключений света. Сейчас уже оборудовано 145 светофорных объекта столицы. По его словам, необходимо примерно 500-550 точек резервного питания, чтобы подключить все светофоры в Киеве.

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