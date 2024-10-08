Из-за подтопления подземного перехода станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход и поезда следуют мимо станции без остановки. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что возле станции метро "Дорогожичи" прорвало городскую сеть водоснабжения. В сообщении сказано, что троллейбусы № 16 и 35 участок с прорывом объезжают по соседней (до ул. Ильенко) - улице Дорогожицкой.
"Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Также отмечает. что проводятся работы по откачке воды и на месте работают все необходимые городские службы.
В Интернете размещено много видео, где видно потоки воды по улице через которые пробираются автомобили.
Подтопление в Киеве - последние новости
В июле из-за ливня тоннель возле станции метро "Дорогожичи" затопило, из-за чего там не могли проехать автомобили.
Даже было забавное видео, где киевлянин не растерялся и решил переплыть тоннель на надувной лодке. В конце видео к оператору, который снимал "переправу", подошел полицейский и попросил прекратить плавание на лодке по дороге.