Из-за затопления дороги водителям приходится искать другие пути.

Из-за подтопления подземного перехода станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход и поезда следуют мимо станции без остановки. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что возле станции метро "Дорогожичи" прорвало городскую сеть водоснабжения. В сообщении сказано, что троллейбусы № 16 и 35 участок с прорывом объезжают по соседней (до ул. Ильенко) - улице Дорогожицкой.

"Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Также отмечает. что проводятся работы по откачке воды и на месте работают все необходимые городские службы.

В Интернете размещено много видео, где видно потоки воды по улице через которые пробираются автомобили.

Подтопление в Киеве - последние новости

В июле из-за ливня тоннель возле станции метро "Дорогожичи" затопило, из-за чего там не могли проехать автомобили.

Даже было забавное видео, где киевлянин не растерялся и решил переплыть тоннель на надувной лодке. В конце видео к оператору, который снимал "переправу", подошел полицейский и попросил прекратить плавание на лодке по дороге.

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