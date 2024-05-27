Отмечается, что планируется проведение капитального ремонта.

В Киеве с 28 мая по 28 июня ограничат движение транспорта на двух участках Кольцевой дороги. Решение принято из-за проведения ремонтных работ.

"С 28 мая по 28 июня частично ограничат движение транспорта на участке Кольцевой дороги от Жулянского путепровода до заведения быстрого питания McDonald's и полностью - на ул. Николая Трублаини на участке от ул. Якова Качуры до Кольцевой дороги", - говорится в сообщении "Киевавтодора".

Отмечается, что ограничения движения связаны с капитальным ремонтом Кольцевой дороги Т-10-27 Киевское полукольцо от Жулянского путепровода до поворота в Вишневое.

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На этих участках дорожники устроят нижние слои асфальтобетона, установят бортовой камень и проложат тротуары. Для объезда зоны выполнения дорожных работ движение транспорта организуют по двум полосам в каждом направлении с противоположной стороны.

Новости Киева

15 мая и. о. начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Выговский сообщил, чтобы достроить метро на Виноградарь может понадобиться еще до 30 месяцев.

23 мая городское приложение "Киев Цифровой" начало тест новой функции валидации билетов - сервис позволяет оплатить проезд в наземном общественном транспорте без валидатора.

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