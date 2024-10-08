Отмечается, что на данный момент в столице продолжается установка точек резервного питания.

В Киеве светофоры оснащают резервным питанием, чтобы они работали во время отключений света. На данный момент уже оборудовано 145 светофорных объектов столицы.

"Наше предприятие закупает и устанавливает шкафы резервного питания на светофорные объекты, которые поддерживают его работу до 24 часов в зависимости от сложности такого объекта – количества светофоров на нем и другого периферийного оснащения. На сегодня уже установлено 107 шкафов такого резервного питания, к которым подключено 145 светофорных объектов", - начальник службы внедрения и эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением КП "Центр организации дорожного движения" Виктор Якубовский в эфире телеканала "Киев24".

При этом он отметил, что на различных этапах закупки находятся еще около 300 шкафов резервного питания, которые планируют установить в ближайшее время.

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"Всего у нас на балансе 738 светофорных объектов. Чтобы подключить все эти объекты к резервному питанию, необходимо примерно 500-550 таких шкафов, потому что есть светофорные объекты, у которых общая точка питания. Таким образом, одним шкафом можно запитать два, а то и более светофорных объектов", - подытожил Якубовский.

Отключение света в Украине - последние новости

Директор Центра исследований энергетики Media Center Ukraine Александр Харченко считает, что отключения света могут вернуться даже, если не будет российских ударов по украинской энергосистеме. При самом хорошем сценарии свет будут отключать с середины января.

При этом нардеп Сергей Нагорняк отметил, что отключения света зимой будут зависеть от температурного режима и активности обстрелов с российской стороны.

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