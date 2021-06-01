На участке от улицы Бальзака в направлении Северного моста дорожники будут укладывать верхний слой покрытия.

В Киеве на проспекте Романа Шухевича частично ограничат движение транспорта в ночь с 2 на 3 июня.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, на улице Шухевича продолжается средний ремонт.

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В ночь на 3 июня на участке от улицы Бальзака в направлении Северного моста будут укладывать верхний слой покрытия.

«Во время ремонта движение будет частично ограничено. В то же время с 19:00 до 00:00 будет временно перекрыт выезд с улицы Бальзака на проспект Шухевича», - говорится в сообщении.

Новые развязки

Государственное агентство автомобильных дорог Украины построит три транспортные развязки на подъездах к Киеву, которые обеспечат безопасное распределение транспортных потоков и разгрузку транспортных узлов на международных трассах.

В частности, для строительства развязок определено три места: 15-й километр на трассе M-05 Киев - Одесса (в районе населенного пункта Чабаны), 21-й километр на этой же трассе (пункт Вита-Почтовая), а также 21-й километр на дороге M-06 Киев - Чоп (пункт Стоянка).

Ремонт Окружной

С 2 июня 2021 с 00:00 до 31 июля на Окружной дороге в Киеве частично ограничат движение транспорта от ул. Луценко до ул. Садовой.

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Автор: Светлана Закелова