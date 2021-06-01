В целом обновят участок от ул. Одесской до ул. Ватутина (Жуляны).

С завтрашнего дня, 2 июня, с 00:00 до 31 июля на Окружной дороге в Киеве частично ограничат движение транспорта от ул. Луценко до ул. Садовой.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом предупреждает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

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"Идет масштабный капитальный ремонт Окружной дороги. В целом обновят участок от ул. Одесской до ул. Ватутина (Жуляны). Сейчас ремонт продолжается на части от пл. Одесской до ул. Луценко. Со 2 июня работы начинают еще на одном участке - от ул. Луценко до ул. Садовой (Жуляны)", - говорится в сообщении.

Во время ремонта движение транспорта будет частично ограничено.

Новые развязки

Государственное агентство автомобильных дорог Украины построит три транспортные развязки на подъездах к Киеву, которые обеспечат безопасное распределение транспортных потоков и разгрузку транспортных узлов на международных трассах.

В частности, для строительства развязок определено три места: 15-й километр на трассе M-05 Киев - Одесса (в районе населенного пункта Чабаны), 21-й километр на этой же трассе (пункт Вита-Почтовая), а также 21-й километр на дороге M-06 Киев - Чоп (пункт Стоянка).

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Автор: Наталья Ничишина