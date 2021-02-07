По прогнозам синоптиков, с понедельника, 8 февраля, в столице начнутся снегопады, метели.

В Киеве планируют ограничить въезд крупногабаритного транспорта из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, ограничения введут 8-9 февраля.

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В КГГА напомнили, что с понедельника, 8 февраля, в столице ожидается снегопад (прирост снега 15-20 см), метели и гололедица.

«Ограничение въезда грузовиков позволит снизить уровень заторов и облегчит работу снегоуборочной техники», - говорится в сообщении.

Также водителей призвали не пользоваться личными авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Кроме того, их просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы, предупредили в КГГА.

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Автор: Светлана Закелова